Поветкин планирует провести бой с украинцем Усиком

Промоутер Андрей Рябинский заявил о том, что Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком. На выходных российский боксёр завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе, победив британца Диллиана Уайта.

По словам Рябинского, у Поветкина есть возможность провести реванш с Уайтом. Если бой по какой-то причине сорвётся, британца может заменить Усик.

"Если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших", — приводит ТАСС слова Рябинского.

Вместе с тем, проведению поединка может помешать то, что Поветкин и Усик находятся в приятельских отношениях.

Усик остаётся непобеждённым боксёром. Он завоевал титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, после чего перешёл в тяжёлую категорию. В октябре 2019 года украинец победил Чазза Уизерспуна. В октябре запланирован поединок Усика против Дерека Чисоры.

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