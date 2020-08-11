Степанова обвинила Тутберидзе в пьянстве

Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о пагубной привычке тренера Этери Тутберидзе. По её словам, специалист, воспитавший нескольких олимпийских чемпионок, злоупотребляет алкоголем.

Такую же привычку, по словам Степановой, имеет хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Его бывшая спортсменка назвала "странным типом".

"Странный, сомнительный типок. Всё, что я могу о нём сказать. Я знаю, что он пил, мне говорили об этом. И Тутберидзе пьёт. Об этом тоже говорили, но говорили больше. Люди, которые знали Тутберидзе, говорили, что она точно пьёт, а остальные могли сомневаться", — рассказала Степанова на YouTube-канале Елены Родиной.

Ранее "Правда.Ру" приводила слова Степановой, которая назвала тренировки у Тутберидзе "адскими". Девушка хотела заниматься в её группе, но затем передумала.