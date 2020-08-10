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Степанова рассказала, как Тутберидзе издевается над фигуристками

Спорт » Фигурное катание

Бывшая фигуристка Александра Степанова раскрыла подробности работы в группе Этери Тутберидзе. Девушка хотела стать ученицей известного тренера, но передумала в последний момент.

По словам Степановой, ей точно известно, что Тутберидзе издевается над собственными учениками. Тренер может назвать девочку "жирной коровой", после чего у ребёнка расшатывается психика.

Степанова планировала залечить свою травму ноги и попробовать заниматься у Тутберидзе. Коллеги фигуристки, которые были знакомы с методами работы тренера, отговорили её.

"Нужные люди остановили меня перед этим решением. Я была одной ногой в группе Тутберидзе, но на самом пороге остановилась: "Стоп, это неправильная дорога", — заявила Степанова в интервью на YouTube-канале Елены Родиной.

"Там вообще ад адский"

Степанова узнала об издевательствах от мамы фигуриста Даниила Самсонова. Также об этом говорили родители других учеников.

"Мама Даниила Самсонова созванивалась с моей мамой и говорила, что там не очень всё: мучают детей, чехлы летают. Плюс у меня знакомые из моей группы — имён называть не буду, две девочки и мальчик, они переходили в группу к Тутберидзе. Их родители тоже говорили моей маме, что там всё не очень, что детей обижают.

С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти вообще не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путём, а не насильственным, то не иди туда. Это цитата", — заявила Степанова.

"Кто-то закончил очень плачевно"

Также фигуристка заявила, что все дети, которые покидают группу Тутберидзе, испытывают проблемы с психикой. Есть примеры, когда фигуристы попадали в больницу с анорексией, булимией или ожирением.

"Тутберидзе любит худых девочек. Таких плотненьких, у которых мышцы помощнее, кость пошире — она таких не любит, пытается их "схудить". Причём в 95% случаев сделать это сложно и невозможно, но она пытается это сделать. Она давит морально, и у человека потом происходят срывы. Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет: "Корова ты жирная!", начнёт морально давить, и будет срыв.

Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, с анорексией. Потом была булимия, ожирение. И я поняла, что я так не хочу, я не хочу к Тутберидзе. Мне себя жалко было. Я не хотела себе такой судьбы, как у этих людей", — рассказала Степанова.

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