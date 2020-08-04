Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с Александрой Трусовой. Спортсменка в мае перешла из группы Этери Тутберидзе.

Плющенко отметил, что у Трусовой нет страха перед выполнением четверных прыжков.

"Трусова — это большая ответственность и большой кайф, но в то же время — большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много надо работать. Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: "Давай попробуем четверной или 3,5 оборота".

Она не боится, не боится падать. Она, как бультерьер, идет в атаку. Она реально сильная, мы сейчас на сборе делали много ОФП. Иногда бывает — показывает характер, но они у нас в чем-то даже схожие", — приводит "Матч ТВ" слова Плющенко.