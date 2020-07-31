Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что Алёна Косторная теперь будет заниматься в академии Евгения Плющенко. Ранее наставница заявила о том, что фигуристка из-за недопонимания со спортсменкой.
"К кому? К Плющенко. Договорились ещё в мае", — написала Тутберидзе в комментариях к своему посту в Instagram.
По словам Тутберидзе, Косторная предъявила претензии к ней и потребовала убрать из группы ряд спортсменок.
"Сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались", — написала ранее Этери.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".