Плющенко после Трусовой переманил к себе Косторную

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что Алёна Косторная теперь будет заниматься в академии Евгения Плющенко. Ранее наставница заявила о том, что фигуристка из-за недопонимания со спортсменкой.

"К кому? К Плющенко. Договорились ещё в мае", — написала Тутберидзе в комментариях к своему посту в Instagram.

По словам Тутберидзе, Косторная предъявила претензии к ней и потребовала убрать из группы ряд спортсменок.