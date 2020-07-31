Косторная покинула группу Тутберидзе

Российская фигуристка Алёна Косторная больше не тренируется в группе Этери Тутберидзе. Об этом в Instagram объявила сама тренер.

По словам Тутберидзе, к расставанию привели личные разногласия с фигуристкой. Косторная предоставила ей целый список спортсменок, с которыми не желает кататься на льду.

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим, — написала Тутберидзе в Instagram. — Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.

А дальше… такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля (Липницкая — прим. ред.) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой — прим. ред.). Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой — прим. ред.). И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались", — написала Тутберидзе.

Косторная занимается в группе Тутберидзе с февраля 2017 года. В последнем сезоне девушка выиграла все международные соревнования, в которых принимала участие:

Чемпионат Европы;

Финал Гран-при;

два этапа Гран-при.

На чемпионате России в Красноярске она стала второй.