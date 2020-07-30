Кокорин и Мамаев в пятницу приедут в суд

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут присутствовать на заседании суда 31 июля. Пересмотр их дела состоится в Мосгорсуде.

"Могу сказать точно за Павла, он будет на заседании. Но, насколько я понимаю, и остальные тоже будут, потому что дату согласовывали все участники процесса. Также согласован и второй день — 3 августа, если за один день не уложимся", — приводит слова Бушманова РИА "Новости".

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и Мамаева к полутора годам заключения. В сентябре оба вышли по УДО.

Защитники футболистов подали кассацию во Второй суд общей юрисдикции. Суд направил дело на пересмотр из-за "существенных нарушений закона".