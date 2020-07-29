Полузащитник Олег Шатов стал игроком "Рубина". Футболист, который сегодня расстался с "Зенитом", подписал контракт на два года. В соглашении есть пункт о продлении контракта ещё на сезон, сообщает пресс-служба казанцев.
Шатов в составе "Зенита" провёл 200 матчей, в которых сделал 44 передачи и забил 31 гол. Ранее игрок выступал за мини-футбольный клуб "ВИЗ-Синара", футбольные "Урал", "Анжи" и "Краснодар".
Полузащитник провел 28 игр в составе сборной России и отметился двумя голами. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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