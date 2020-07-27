Клопп прокомментировал переход Ловрена в "Зенит"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена в "Зенит". Немецкий специалист назвал игрока легендой "красных".

Ловрен выступал за "Ливерпуль" на протяжении шести сезонов. Он провёл 154 матча, в которых забил шесть голов. Вместе с командой хорват выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Клопп вспомнил, как Ловрен забил важный гол "Боруссии" в четвертьфинале Лиги Европы.

"Ещё одна легенда "Ливерпуля", которая покидает клуб. Он был очень и очень важным для команды с первого дня моей работы. Он проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в игре с "Боруссией". Прекрасный момент", — приводит пресс-служба "красных" слова Клоппа.

Тренер заверил, что всегда относился к Ловрену с уважением и ставил в состав, когда он был здоровым.