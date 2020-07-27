Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена в "Зенит". Немецкий специалист назвал игрока легендой "красных".
Ловрен выступал за "Ливерпуль" на протяжении шести сезонов. Он провёл 154 матча, в которых забил шесть голов. Вместе с командой хорват выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.
Клопп вспомнил, как Ловрен забил важный гол "Боруссии" в четвертьфинале Лиги Европы.
"Ещё одна легенда "Ливерпуля", которая покидает клуб. Он был очень и очень важным для команды с первого дня моей работы. Он проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в игре с "Боруссией". Прекрасный момент", — приводит пресс-служба "красных" слова Клоппа.
Тренер заверил, что всегда относился к Ловрену с уважением и ставил в состав, когда он был здоровым.
"Да, вряд ли ему понравилось, когда я заменил его в первом тайме матча с "Тоттенхэмом", но это часть футбола и развития, — и он всегда возвращался. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек", — заявил Клопп.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.