Роналду завоевал 31-й трофей в истории

"Ювентус" завоевал чемпионский титул в Серии А. Команда обыграла в 36-м туре итальянского чемпионата "Сампдорию" со счётом 2:0. Для нападающего Криштиану Роналду это 31-й трофей в карьере.

В составе "Реала" он выиграл 15 титулов, с "Манчестер Юнайтед" — девять, с "Ювентусом" — три, со "Спортингом" — один. Ещё два трофея Криштиану завоевал со сборной Португалии.

В составе "Юве" португалец выиграл два чемпионских титула и один Суперкубок. В этом сезоне Роналду принял участие в 32-х матчах итальянской Серии А, забив 31 гол.