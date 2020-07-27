"Ювентус" завоевал чемпионский титул в Серии А. Команда обыграла в 36-м туре итальянского чемпионата "Сампдорию" со счётом 2:0. Для нападающего Криштиану Роналду это 31-й трофей в карьере.
В составе "Реала" он выиграл 15 титулов, с "Манчестер Юнайтед" — девять, с "Ювентусом" — три, со "Спортингом" — один. Ещё два трофея Криштиану завоевал со сборной Португалии.
В составе "Юве" португалец выиграл два чемпионских титула и один Суперкубок. В этом сезоне Роналду принял участие в 32-х матчах итальянской Серии А, забив 31 гол.
"Рад за второй подряд титул чемпионов и продолжаю строить историю этого великого и великолепного клуба. Этот титул посвящается всем поклонникам "Юве", в частности тем, кто пострадал и страдает от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир", — написал Роналду в Instagram.
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