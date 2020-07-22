"Локомотив" переманивает капитана "Спартака"

"Локомотив" проявляет интерес к капитану "Спартака" Георгию Джикия. Железнодорожники предлагают красно-белым 10 млн евро за футболиста сборной России, сообщает в Telegram журналист Сергей Егоров.

"Локомотиву" нужен центральный защитник с опытом выступления в РПЛ и российским паспортом. На стороне железнодорожников то, что команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Джикия в "Локомотиве"

Футболист является воспитанником "Локомотива". Джикия провёл 10 лет в составе железнодорожников. В составе команды "Локомотив-2" он отыграл 68 матчей.

После "Локомотива" защитник выступал за:

"Спартак-Нальчик";

"Химик" (Дзержинск);

"Амкар";

"Спартак" (Москва).

В составе сборной России футболист провёл 23 матча.