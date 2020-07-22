"Локомотив" проявляет интерес к капитану "Спартака" Георгию Джикия. Железнодорожники предлагают красно-белым 10 млн евро за футболиста сборной России, сообщает в Telegram журналист Сергей Егоров.
"Локомотиву" нужен центральный защитник с опытом выступления в РПЛ и российским паспортом. На стороне железнодорожников то, что команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов.
Футболист является воспитанником "Локомотива". Джикия провёл 10 лет в составе железнодорожников. В составе команды "Локомотив-2" он отыграл 68 матчей.
После "Локомотива" защитник выступал за:
В составе сборной России футболист провёл 23 матча.
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