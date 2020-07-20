"Урал" отправил в отставку Парфёнова

"Урал" отправил в отставку тренерский штаб клуба. Команду покинули главный тренер Дмитрий Парфёнов и его помощники Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Соглашения расторгнуты по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Решение было принято после того, как "Урал" потерпел поражение от "Химок" в полуфинале Кубка России (1:3). Готовить команду к последней игре сезона будет тренер дубля Юрий Матвеев. О новом наставнике клуб объявит позже.

Реакция Парфёнова

Сам тренер поблагодарил клуб, футболистов и персонал за совместную работу. Отдельно он сказал спасибо фанатам команды. Парфенов заявил, что всегда будет поддерживать "Урал".

"Я покидаю "Урал", но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждет впереди много новых побед!" — приводит сайт "Урала" слова Парфёнова.

Парфёнов в "Урале"

Специалист возглавлял команду с мая 2018 года, то есть провёл с ней два полноценных сезона. В 67 играх уральцы одержали 26 побед, 18 раз сыграли вничью и еще 23 раза поиграли.

Парфёнов в 2019 году вывел "Урал" в финал Кубка России, где команда уступила "Локомотиву". До этого специалист работал в "Тосно" и "Текстильщике".