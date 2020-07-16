Алюминиевому Дзюбе свернули шею в Подольске

Алюминиевая фигурка Артёма Дзюбы в Подольске снова пострадала. На этот раз "футболисту" свернули шею.

Четверо молодых людей отрезали голову на фигурке, бросили ее на пол и осквернили. Все произошедшее было снято на камеру.

Вандализм случился перед кубковым полуфиналом между "Спартаком" и "Зенитом". Жильцы Подольска предполагают, что осквернить Дзюбу могли фанаты красно-белых.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эту фигурку Дзюбы унесли две нетрезвые девушки.