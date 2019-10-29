Девушка, укравшая статую Дзюбы, перепутала его с Гуфом

Девушки, похитившие в Подольске алюминиевую статую футболиста Артема Дзюбы, объяснили свой поступок. Воровки были доставлены в отделение полиции, где дали свои показания.



Девушки воруют Дзюбу в Подольске.

По словам одной из девушек, она не знала, кому посвящена эта статуя. Сначала женщина подумала, что на картинке изображен рэпер Гуф.

"В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа", - заявила она.

Также женщина сказала, что ей не хватало мужского внимания.

"Я все время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоем нам будет как-то уютней", - приводит слова девушки Mash.