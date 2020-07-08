Квят недоволен тем, что его обгоны не показали в трансляции

Пилот команды "Альфа Таур" Даниил Квят подвёл итоги "Гран-при Австрии", ставшего первым в сезоне-2020. Россиянин отметил, что совершил несколько хороших обгонов, но они не попали в трансляцию.

Ранее в "Формуле-1" разгорелся скандал из-за движения Black Lives Matter. Восемь пилотов, в том числе и Квят, отказались преклонить колено.

"Я совершил несколько красивых обгонов, которые, похоже, никто не видел, потому что их, конечно же, не показали в трансляции. В любом случае здорово вернуться к борьбе на трассе. Гонка складывалась для меня достаточно хорошо, пока я не сошелся колесо в колесо с Эстебаном Оконом", — приводит "Автоспорт" слова Квята.

Россиянин занял 12-е место в гонке. Он не смог завершить заезд, сойдя за три круга до финиша. Заезд выиграл гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.