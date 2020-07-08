Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса". Миланцы победили туринцев, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.

Первый гол забил Ибрагимович, во втором тоже поучаствовал — отдал голевую передачу. Игра завершилась со счётом 4:2.

"Я стар, но возраст — это только число. Я хорошо работаю и всячески стараюсь помочь команде. Я президент, игрок и тренер! Но платят мне только за то, что я игрок.

Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы выиграли чемпионство. Мне 38 лет, у меня уже нет того телосложения, но я умён. Я не пытаюсь делать то же, что и в 20 лет. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом", — приводит Football Italia слова Ибрагимовича.