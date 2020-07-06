Футбольный клуб из ПФЛ "Знамя Труда" опубликовал видео попадания молнии во вратаря команды Антона Заборовского. Инцидент произошёл 4 июля во время тренировки футболистов на стадионе.
К вратарю после попадания сразу подбежал его тренер и оказал первую помощь. Парня доставили в реанимацию.
16-летний вратарь получил ожоги на месте входа и выхода молнии, но угрозы жизни на данный момент нет.
Момент удара молнии ⚡
На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC— Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020
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