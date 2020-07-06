Клуб ПФЛ показал момент попадания молнии во вратаря команды

Футбольный клуб из ПФЛ "Знамя Труда" опубликовал видео попадания молнии во вратаря команды Антона Заборовского. Инцидент произошёл 4 июля во время тренировки футболистов на стадионе.

К вратарю после попадания сразу подбежал его тренер и оказал первую помощь. Парня доставили в реанимацию.

16-летний вратарь получил ожоги на месте входа и выхода молнии, но угрозы жизни на данный момент нет.