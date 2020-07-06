"Зенит" стал самым ранним чемпионом в истории России

"Зенит" оформил чемпионский титул в РПЛ за четыре тура до финиша. Команда обыграла "Краснодар" на его поле (4:2) и стала недосягаемой для конкурентов.

Это чемпионство стало самым быстрым в истории российских чемпионатов. В сезоне-1993 "Спартак" так же завоевал золото за четыре тура до финиша, но тогда это был 30-й тур (в чемпионате выступали 18 команд).

"Зенит" добился титула в 26-м туре. Еще три раза команды выигрывали турнир в 27-м туре — это были "Спартак", "Рубин" и "Зенит".

Седьмое чемпионство

Этот титул стал для "Зенита" шестым в России (ещё один был завоеван в СССР). По российским титулам питерцы догнали ЦСКА.