"Иртыш" получил разрешение выступать в ФНЛ

Футбольный клуб "Иртыш" получил лицензию для участия в ФНЛ сезона-2020/21. Команда выиграла чемпионат ПФЛ в зоне "Восток" и получила финансирование из бюджета Омской области.

В начале сезона "Иртыш" может выступать на стадионе "Геолог" в Тюмени. В это время будет проходить реконструкция омской арены "Красная Звезда". Также во планируется использовать крытый манеж.

"Мы начинаем финансировать из областного бюджета футбольный клуб "Иртыш". В прошлом сезоне они показали хороший результат и переходят в Национальную лигу. Для омского профессионального футбола это реальный прорыв, а для болельщиков большая радость", — приводит "РИА Новости" слова губернатора области Александра Буркова.

Футбольный "Иртыш"

Клуб возвращается во второй по рангу дивизион чемпионата России десять лет спустя. Лучшее достижение "Иртыша" — 16-е место в первой лиге в 1994 году.