"Ростов" хочет купить японского хавбека

"Ростов" интересуется полузащитником "Токио" Кенто Хасимото. Донской клуб сделал предложение японцам по трансферу в летнее окно. Сам футболист хотел бы попробовать силу за границей, сообщает Nikkan.

Стоимость футболиста, по версии transfermarkt, оценивается 1,2 млн евро.

Кенто Хасимото

Футболист — воспитанник "Токио". Кроме этой команды, он выступал в клубе второй японской лиги "Роассо Куманото". Всего в клубной карьере провёл 185 матчей, в которых забил 14 голов.

26-летний опорный полузащитник в марте 2019 года дебютировал в составе сборной Японии. Он отыграл товарищеский матч против Боливии.