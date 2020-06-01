"Зенит" продлил контракт с Семаком

"Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Договор между сторонами рассчитан на два года с возможностью автоматического продления ещё на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Семак

Семак в своей карьере в качестве футболиста провёл 575 матчей. Он выступал за:

"Асмарал";

ЦСКА;

"ПСЖ";

"Москву";

"Рубин";

"Зенит".

Тренерскую работу начал в "Зените". С декабря 2016 по май 2018 возглавлял "Уфу", после чего вернулся в Питер в качестве главного тренера. Клуб в первый сезон под руководством Семака завоевал чемпионство.