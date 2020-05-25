Станислав Щербакова, отец 16-летней фигуристки Анны Щербаковой, рассказал о том, как семья использует деньги, заработанные спортсменкой. По его словам, средства откладывают на будущее.
"Собираем портфель начинающего инвестора, все по правилам: часть на депозит, часть в валюту, часть в акции", - приводит "СЭ" слова Щербакова.
Отец фигуристки отметил, что девушка сама решает, куда вкладывать деньги.
"Она сама ходит в банк, разбирается в депозитах и подписывает договоры. Общается с операционистами, они же любопытные, спрашивают: "Девочка, откуда у тебя эти деньги?" — "Заработала", - рассказала Станислав.
Сезон-2019/20 стал для Щербаковой первым во взрослом катании. Призовые девушки за участие в международных турнирах составили:
Сезон-2018/19 Щербакова провела в юниорах. Международная союз конькобежцев оплачивает (ISU) и эти турниры. Всего девушка заработала около 13 000 долларов за выступления на юниорских стартах.
Отметим, фигуристы оплачивают налоги в России. Кроме того, часть суммы традиционно получают тренеры.
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