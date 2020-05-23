Задоров проявил желание подраться с Овечкиным

Защитник "Колорадо Эвеланш" Национальной хоккейной лиги Никита Задоров рассказал, что хотел подраться на льду со своим соотечественником из "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным.

Так Задоров прокомментировал прошлогодний инцидент, когда с Овечкиным на льду схлестнулся Андрей Свечников.