Защитник "Колорадо Эвеланш" Национальной хоккейной лиги Никита Задоров рассказал, что хотел подраться на льду со своим соотечественником из "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным.
Так Задоров прокомментировал прошлогодний инцидент, когда с Овечкиным на льду схлестнулся Андрей Свечников.
"Понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока соперника, и это в плей-офф. Такая драка вообще может завести твою команду", — пояснил хоккеист.
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