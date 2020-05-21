Два подмосковных клуба объединят для заявки в ФНЛ

Вице-президент футбольного клуба "Долгопрудный" Тарас Воробель заявил о том, что состоится объединение с химкинским клубом "Олимп". Единая команда планирует заявиться в ФНЛ как клуб, занявший второе место в своей зоне ПФЛ.

Тренером команды станет Ринат Билялетдинов, который в сезоне-2019/20 возглавлял "Олимп".

"Долгопрудный" и "Олимп" объединятся, главным тренером будет Ринат Билялетдинов. Команда будет выступать, если у нас получится пройти лицензирование, в Футбольной национальной лиге. Если получится, мы готовы играть там", — приводит ТАСС слова Воробеля.

"Долгопрудный" основан в 1988 году, "Олимп" — в 2018. Обе команды ни разу не выступали во втором дивизионе российского чемпионата ФНЛ. Новый клуб будет играть в городе Долгопрудном на стадионе "Салют", вмещающем 6000 зрителей.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Химки" могут объединиться с клубом ПФЛ "Родина" для того, чтобы заявиться в РПЛ.

Также возможно объединение "Тамбова" и "Нижнего Новгорода".