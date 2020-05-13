Самолет "Зенита", который вылетел в Уфу подал сигнал о тревоге

Самолет ФК "Зенит", который ранее вылетел из Санкт-Петеребурга в Уфу подал сигнал тревоги и вернулся обратно в аэропорт Пулково.

"По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления. В аэропорту Пулково борт установлен на место стоянки. Плановое время вылета 18:15", — сообщили агентству "360" в компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС).

Точные причины возвращения самолета футбольного клуба не сообщаются. Известно, что на борту находятся 100 человек.