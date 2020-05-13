Самолет ФК "Зенит", который ранее вылетел из Санкт-Петеребурга в Уфу подал сигнал тревоги и вернулся обратно в аэропорт Пулково.
"По решению командира воздушного судна рейс, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт отправления. В аэропорту Пулково борт установлен на место стоянки. Плановое время вылета 18:15", — сообщили агентству "360" в компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС).
Точные причины возвращения самолета футбольного клуба не сообщаются. Известно, что на борту находятся 100 человек.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".