Щербакова опровергла информацию об уходе от Тутберидзе

Российская фигуристка Анна Щербакова сделала заявление по поводу информации об уходе из группы Этери Тутберидзе. Сообщение появилось на её странице во "ВКонтакте".

Девушка якобы сообщила, что ищет нового тренера и не будет работать с Тутберидзе. Причиной ухода называлось то, что Анна хочет развиваться.

"Хочу всем рассказать важную новость! Я больше не буду тренироваться в команде Тутберидзе! Я ухожу!" — говорилось на странице Щербаковой.

Фигуристка опровергла это сообщение. По словам двукратной чемпионки России, её страницу взломали.

"Моя страница во "ВКонтакте" была взломана. Информация, размещенная на ней, конечно, не соответствует действительности. Сейчас страница удалена. Новую я создавать не буду!" — написала Щербакова в Instagram.

Ранее в мире фигурного катания разгорелся скандал из-за ухода Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. 15-летняя девушка теперь будет заниматься в академии Евгения Плющенко.