Бойцовский турнир UFC 249 должен состоятся в ночь на 10 мая, однако у одного из участников обнаружили коронавирусную инфекцию. Инфицированным оказался бразильский боец ММА Роналдо Соуза. Его бой с американцем Юраи Холла уже был отменен, поскольку у бразильца оказался положительный тест на COVID-19.
Главным событием турнира станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэйтжи. Он пройдет уже 9 мая в Джексонвилле. Организаторы турнира утверждают, что не будут отменять мероприятие, поскольку Соуза контактировал только с членами свой команды и является бессимптомным носителем недуга.
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