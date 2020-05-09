Коронавирус нашли у одного из бойцов турнира UFC 249

Бойцовский турнир UFC 249 должен состоятся в ночь на 10 мая, однако у одного из участников обнаружили коронавирусную инфекцию. Инфицированным оказался бразильский боец ММА Роналдо Соуза. Его бой с американцем Юраи Холла уже был отменен, поскольку у бразильца оказался положительный тест на COVID-19.

Главным событием турнира станет бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэйтжи. Он пройдет уже 9 мая в Джексонвилле. Организаторы турнира утверждают, что не будут отменять мероприятие, поскольку Соуза контактировал только с членами свой команды и является бессимптомным носителем недуга.