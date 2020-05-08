В Испании назвали дату возобновления чемпионата Ла лиги

Хавьер Агирре, главный тренер "Леганеса", рассказал о сроках возобновления чемпионата Ла лиги. По его словам, футбол на стадионы вернётся 20 июня, а завершится сезон 26 июля.

"Дата возвращения определена — это 20 июня. Матчи будут проводиться два раза в неделю, 11 туров будут доиграны до 26 июля. Ла Лига официально проинформировала нас об этом", — приводит слова Агирре Marca.

Реакция Ла лиги

В Ла лиге не подтвердили информацию, которую озвучил Агирре. Официальной даты возобновления пока нет.

"Подтверждённых дат возобновления соревнования нет. Сначала команды будут проводить тренировки, после чего мы дождёмся решения правительства. Мы действительно хотим возобновления сезона в июне", — заявили в Ла лиге.

Возвращение европейского футбола

Ранее официально было подтверждено о возобновлении Бундеслиги. Немецкий футбол вернётся 16 мая матчем "Боруссия" — "Шальке".

Кроме того, официально утверждены сроки возвращения чемпионатов в ещё нескольких странах: