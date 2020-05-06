Чемпионат Германии по футболу не будет возобновлён раньше 22 мая. Такое решение принято по итогам совещания правительства Германии, утверждает Daily Mail.
Немецкие власти хотят, чтобы команды провели двухнедельный карантин перед возобновлением Бундеслиги. В таком случае футболисты будут тренироваться на базах клубов и проходить тестирования на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Бундеслига готова к возвращению 8 мая. Затем срок возобновления сезона был перенесен на 15-е число.
На прошлой неделе футболисты и персонал 36 клубов Бундеслиги прошли тестирование на COVID-19. Было выявлено 10 положительных случаев.
Кроме того, клуб второй лиги "Эрцгебирге" ушёл на карантин после того, как коронавирус был выявлен у тренера команды. 7 мая в клубе будут проведены повторные тесты.
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