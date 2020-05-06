Всемирное антидопинговое агенство (WADA) сообщило ФИФА о появлении доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны российских футболистов. ФИФА надеется получить документы в мае, сообщает Fox Sports.
Данные получены в рамках расследования WADA в отношении 298 дел российских спортсменов. На прошлой неделе агентство завершило исследование базы данных московской антидопинговой лаборатории, на основании которой были сделаны выводы о применении допинга россиянами.
Ранее WADA обвинило Россию в манипуляциях с данными лаборатории. Из-за этого на российский спорт были наложены санкции:
Решение WADA было опротестовано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рассмотрение дела состоится в июле.
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