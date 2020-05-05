"ПСЖ" и нападающий Кильян Мбаппе продолжают переговоры по поводу нового контракта. Действующее соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2022 года.
По сведениям испанского AS, Мбаппе согласен подписать новый контракт, но в него должен быть включён пункт о возможности перехода в другой клуб. Представители 21-летнего нападающего предлагают прописать фиксированную сумму, за которую француз может покинуть Париж.
По оценке авторитетного портала transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим футболистом в мире. Его стоимость оценивается в 180 млн евро.
Мбаппе выступал в составе двух клубов:
В составе сборной Франции Мбаппе провёл 34 матча, в которых забил 13 мячей. Он стал чемпионом мира в 2018 году, забив один из голов в финале против Хорватии (4:2).
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