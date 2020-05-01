Бывший нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов рассказал о ситуации, которая сложилась у него после расторжения контракта с клубом. Футболист был намерен вернуться в Россию 2 мая, но не сможет этого сделать.
Давыдов опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил, что уже месяц пытается покинуть Болгарию. По словам футболиста, он купил билеты на обратный рейс, который София организовала, чтобы вывезти своих граждан из России. Но в Москву самолёт полетит пустым.
"Вчера, 30 апреля, МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!
Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку!" — написал Давыдов.
Футболист выступает за ЦСКА с 2019 года. Он является воспитанником "Спартака", за который отыграл 33 матча. Также Давыдов выступал за:
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