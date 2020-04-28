Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов высказал свою позицию по поводу режима выходных дней, который действует в России до 30 апреля. Сегодня после 15.00 ожидается выступление президента Владимира Путина.
По мнению Тарасова, режим самоизоляции будет продлён до конца майских праздников, а какого-либо ужесточения не ожидается.
"Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут", — написал Тарасов в Instagram.
Также футболист поблагодарил российских врачей за усилия по борьбе с коронавиурсом. По мнению Тарасова, медики России справились с ситуацией лучше всех.
"А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице… И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон", — написал Тарасов.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.