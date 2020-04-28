Тарасов призвал оставаться дома и дождаться выступления Путина

Футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов высказал свою позицию по поводу режима выходных дней, который действует в России до 30 апреля. Сегодня после 15.00 ожидается выступление президента Владимира Путина.

По мнению Тарасова, режим самоизоляции будет продлён до конца майских праздников, а какого-либо ужесточения не ожидается.

"Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках. Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут", — написал Тарасов в Instagram.

Также футболист поблагодарил российских врачей за усилия по борьбе с коронавиурсом. По мнению Тарасова, медики России справились с ситуацией лучше всех.