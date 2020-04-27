Китайские клубы отказались от участия в ВХЛ

Китайские клубы не будут участвовать в следующем сезоне Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщает "СЭ".

В сезоне-2019/20 в ВХЛ выступали пекинские "КРС-БСУ" и "ОРДЖИ", а также "Ценг Тоу" из Гирина. Все команды завершили регулярный чемпионат в нижней части таблицы своей конференции и не смогли выйти в плей-офф.

Чемпионат ВХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. Команды не доиграли четвертьфинальные серии.

Команды из Китая выступают в ВХЛ с 2017 года. В КХЛ играет "Куньлунь Ред Стар".