Нортуг заявил, что у российских лыжников будет преимущество из-за COVID

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что необходимо снять запрет на использование кислородных масок лыжниками. Норвежец считает, что российские спортсмены из-за пандемии коронавируса могут получить преимущество перед Олимпиадой-2022.

По мнению Нортуга, у российских лыжников есть возможность тренироваться на высокогорье, не выезжая за пределы страны. Вместе с тем, норвежцы не получат такого права.