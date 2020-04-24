Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг заявил, что необходимо снять запрет на использование кислородных масок лыжниками. Норвежец считает, что российские спортсмены из-за пандемии коронавируса могут получить преимущество перед Олимпиадой-2022.
По мнению Нортуга, у российских лыжников есть возможность тренироваться на высокогорье, не выезжая за пределы страны. Вместе с тем, норвежцы не получат такого права.
"Российские спортсмены могут проходить высотную акклиматизацию в пределах своей страны, у их есть несколько мест на выбор. Им не нужно пересекать границу, и это дает им преимущество перед Играми. Думаю, в такой ситуации можно разрешить использование кислородных камер. Если у наших лыжников будет ограничено количество времени в горах, то это станет большим минусом для норвежцев", — заявил Нортуг в интервью TV2.
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