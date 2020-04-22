Карпин отреагировал на сообщение о переговорах с "Локомотивом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он ведёт переговоры с "Локомотивом". Ранее итальянский портал TMW сообщил, что стороны находятся в контакте более двух недель.

"Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти. Самый дикий слух? Их столько было… Например, вчерашний — про переговоры с "Локомотивом", — заявил Карпин в интервью журналисту Сергею Егорову.

Карпин возглавил "Ростов" в 2017 году. Ранее он работал в "Спартаке", "Мальорке" и "Армавире".