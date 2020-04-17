УЕФА планирует провести первый тур Лиги чемпионов сезона-2020/21 в октябре. Старт турнира перенесен чуть более чем на месяц.
Планировалось, что первый тур Лиги чемпионов состоится 15-16 сентября. Теперь УЕФА проведёт первые матчи 20-21 октября.
В таком случае отборочные этапы Лиги чемпионов стартуют в начале августа, сообщает sport. es.
УЕФА рекомендует завершить национальные чемпионаты до 31 июля. Тогда Лигу чемпионов и Лигу Европы доиграют в августе. Финал ЛЧ состоится 29-го числа.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.