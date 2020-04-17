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Источник Правда.Ру

Опубликован календарь Кубка мира по биатлону-2020/21

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание сезона-2020/21. Стартуют гонки 28 ноября, а завершатся 21 марта следующего года.

В расписании несколько нововведений. Во-первых, добавлен этап открытия сезона. Он пройдёт 28 и 29 ноября в финском Контиолахти. Запланированы индивидуальные гонки и спринт.

Из-за этого сокращён первый этап в шведском Эстерсунде, который ранее занимал неделю. В новом сезоне соревнования пройдут в классическом формате - спринт, гонки преследования, эстафеты.

Во вторых, впервые в рамках Кубка мира будет проведен суперспринт. Гонки состоятся в конце сезона в Осло.

В декабре, кроме этапа в Эстерсунде, запланированы соревнования в Хохфильцене и Анси.

В январе традиционно состоятся этапы в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также итальянском Антхольце.

В феврале запланирован чемпионат мира в словенской Поклюке. Также в этом месяце пройдёт предолимпийская неделя в Пекине - биатлонисты опробуют комплекс, на котором пройдут гонки Олимпиады-2022.

В марте состоятся два этапа - в Нове-Место и Осло.

Кубок мира по биатлону-2020/21

Этап открытия. Контиолахти (Финляндия)

  • 28 ноября. Индивидуальная гонка (мужчины).
  • 28 ноября. Индивидуальная гонка (женщины).
  • 29 ноября. Спринт (мужчины).
  • 29 ноября. Спринт (женщины).

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

  • 3 декабря. Спринт (мужчины).
  • 3 декабря. Спринт (женщины).
  • 5 декабря. Гонка преследования (мужчины).
  • 5 декабря. Эстафета (женщины).
  • 6 декабря. Эстафета (мужчины).
  • 6 декабря. Гонка преследования (женщины).

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

  • 11 декабря. Спринт (женщины).
  • 11 декабря. Спринт (мужчины).
  • 12 декабря. Эстафета (женщины). 
  • 12 декабря. Гонка преследования (мужчины).
  • 13 декабря. Гонка преследования (женщины).
  • 13 декабря. Эстафета (мужчины).

3-й этап. Анси (Франция)

  • 17 декабря. Спринт (мужчины).
  • 18 декабря. Спринт (женщины).
  • 19 декабря. Гонка преследования (мужчины).
  • 19 декабря. Гонка преследования (женщины).
  • 20 декабря. Масс-старт (мужчины).
  • 20 декабря. Масс-старт (женщины).

4-й этап. Оберхоф (Германия)

  • 7 января. Спринт (женщины).
  • 8 января. Спринт (мужчины).
  • 9 января. Гонка преследования (женщины).
  • 9 января. Гонка преследования (мужчины).
  • 10 января. Смешанная эстафета.
  • 10 января. Сингл-микст.

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

  • 13 января. Спринт (мужчины).
  • 14 января. Спринт (женщины).
  • 15 января. Эстафета (мужчины).
  • 16 января. Эстафета (женщины).
  • 17 января. Масс-старт (мужчины).
  • 17 января. Масс-старт (женщины).

6-й этап. Антхольц (Италия)

  • 21 января. Индивидуальная гонка (женщины).
  • 22 января. Индивидуальная гонка (мужчины).
  • 23 января. Масс-старт (женщины).
  • 23 января. Эстафета (мужчины).
  • 24 января. Эстафета (женщины).
  • 24 января. Масс-старт (мужчины).

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

  • 10 февраля. Смешанная эстафета.
  • 12 февраля. Спринт (мужчины).
  • 13 февраля. Спринт (женщины).
  • 14 февраля. Гонка преследования (мужчины).
  • 14 февраля. Гонка преследования (женщины).
  • 16 февраля. Индивидуальная гонка (женщины).
  • 17 февраля. Индивидуальная гонка (мужчины).
  • 18 февраля. Сингл-микст.
  • 20 февраля. Эстафета (женщины).
  • 20 февраля. Эстафета (мужчины).
  • 21 февраля. Масс-старт (женщины).
  • 21 февраля. Масс-старт (мужчины).

7-й этап. Пекин (Китай)

  • 26 февраля. Эстафета (женщины).
  • 27 февраля. Эстафета (мужчины).
  • 28 февраля. Спринт (женщины).
  • 28 февраля. Спринт (мужчины).
  • 1 марта. – Гонка преследования (женщины).
  • 1 марта. – Гонка преследования (мужчины).

8-й этап. Нове-Место (Чехия)

  • 11 марта. Спринт (мужчины).
  • 12 марта. Спринт (женщины).
  • 13 марта. Гонка преследования (мужчины).
  • 13 марта. Гонка преследования (женщины).
  • 14 марта. Смешанная эстафета.
  • 14 марта. Сингл-микст.

9-й этап. Осло (Норвегия)

  • 18 марта. Суперспринт (женщины).
  • 18 марта. Суперспринт (мужчины).
  • 20 марта. Спринт (женщины).
  • 20 марта. Спринт (мужчины).
  • 21 марта. Масс-старт (женщины).
  • 21 марта. Масс-старт (мужчины).
Темы биатлон кубок мира по биатлону
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