Опубликован календарь Кубка мира по биатлону-2020/21
Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание сезона-2020/21. Стартуют гонки 28 ноября, а завершатся 21 марта следующего года.
В расписании несколько нововведений. Во-первых, добавлен этап открытия сезона. Он пройдёт 28 и 29 ноября в финском Контиолахти. Запланированы индивидуальные гонки и спринт.
Из-за этого сокращён первый этап в шведском Эстерсунде, который ранее занимал неделю. В новом сезоне соревнования пройдут в классическом формате - спринт, гонки преследования, эстафеты.
Во вторых, впервые в рамках Кубка мира будет проведен суперспринт. Гонки состоятся в конце сезона в Осло.
В декабре, кроме этапа в Эстерсунде, запланированы соревнования в Хохфильцене и Анси.
В январе традиционно состоятся этапы в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также итальянском Антхольце.
В феврале запланирован чемпионат мира в словенской Поклюке. Также в этом месяце пройдёт предолимпийская неделя в Пекине - биатлонисты опробуют комплекс, на котором пройдут гонки Олимпиады-2022.
В марте состоятся два этапа - в Нове-Место и Осло.
Кубок мира по биатлону-2020/21
Этап открытия. Контиолахти (Финляндия)
- 28 ноября. Индивидуальная гонка (мужчины).
- 28 ноября. Индивидуальная гонка (женщины).
- 29 ноября. Спринт (мужчины).
- 29 ноября. Спринт (женщины).
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
- 3 декабря. Спринт (мужчины).
- 3 декабря. Спринт (женщины).
- 5 декабря. Гонка преследования (мужчины).
- 5 декабря. Эстафета (женщины).
- 6 декабря. Эстафета (мужчины).
- 6 декабря. Гонка преследования (женщины).
2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
- 11 декабря. Спринт (женщины).
- 11 декабря. Спринт (мужчины).
- 12 декабря. Эстафета (женщины).
- 12 декабря. Гонка преследования (мужчины).
- 13 декабря. Гонка преследования (женщины).
- 13 декабря. Эстафета (мужчины).
3-й этап. Анси (Франция)
- 17 декабря. Спринт (мужчины).
- 18 декабря. Спринт (женщины).
- 19 декабря. Гонка преследования (мужчины).
- 19 декабря. Гонка преследования (женщины).
- 20 декабря. Масс-старт (мужчины).
- 20 декабря. Масс-старт (женщины).
4-й этап. Оберхоф (Германия)
- 7 января. Спринт (женщины).
- 8 января. Спринт (мужчины).
- 9 января. Гонка преследования (женщины).
- 9 января. Гонка преследования (мужчины).
- 10 января. Смешанная эстафета.
- 10 января. Сингл-микст.
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
- 13 января. Спринт (мужчины).
- 14 января. Спринт (женщины).
- 15 января. Эстафета (мужчины).
- 16 января. Эстафета (женщины).
- 17 января. Масс-старт (мужчины).
- 17 января. Масс-старт (женщины).
6-й этап. Антхольц (Италия)
- 21 января. Индивидуальная гонка (женщины).
- 22 января. Индивидуальная гонка (мужчины).
- 23 января. Масс-старт (женщины).
- 23 января. Эстафета (мужчины).
- 24 января. Эстафета (женщины).
- 24 января. Масс-старт (мужчины).
Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
- 10 февраля. Смешанная эстафета.
- 12 февраля. Спринт (мужчины).
- 13 февраля. Спринт (женщины).
- 14 февраля. Гонка преследования (мужчины).
- 14 февраля. Гонка преследования (женщины).
- 16 февраля. Индивидуальная гонка (женщины).
- 17 февраля. Индивидуальная гонка (мужчины).
- 18 февраля. Сингл-микст.
- 20 февраля. Эстафета (женщины).
- 20 февраля. Эстафета (мужчины).
- 21 февраля. Масс-старт (женщины).
- 21 февраля. Масс-старт (мужчины).
7-й этап. Пекин (Китай)
- 26 февраля. Эстафета (женщины).
- 27 февраля. Эстафета (мужчины).
- 28 февраля. Спринт (женщины).
- 28 февраля. Спринт (мужчины).
- 1 марта. – Гонка преследования (женщины).
- 1 марта. – Гонка преследования (мужчины).
8-й этап. Нове-Место (Чехия)
- 11 марта. Спринт (мужчины).
- 12 марта. Спринт (женщины).
- 13 марта. Гонка преследования (мужчины).
- 13 марта. Гонка преследования (женщины).
- 14 марта. Смешанная эстафета.
- 14 марта. Сингл-микст.
9-й этап. Осло (Норвегия)
- 18 марта. Суперспринт (женщины).
- 18 марта. Суперспринт (мужчины).
- 20 марта. Спринт (женщины).
- 20 марта. Спринт (мужчины).
- 21 марта. Масс-старт (женщины).
- 21 марта. Масс-старт (мужчины).