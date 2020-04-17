Опубликован календарь Кубка мира по биатлону-2020/21

Международный союз биатлонистов (IBU) представил расписание сезона-2020/21. Стартуют гонки 28 ноября, а завершатся 21 марта следующего года.

В расписании несколько нововведений. Во-первых, добавлен этап открытия сезона. Он пройдёт 28 и 29 ноября в финском Контиолахти. Запланированы индивидуальные гонки и спринт.

Из-за этого сокращён первый этап в шведском Эстерсунде, который ранее занимал неделю. В новом сезоне соревнования пройдут в классическом формате - спринт, гонки преследования, эстафеты.

Во вторых, впервые в рамках Кубка мира будет проведен суперспринт. Гонки состоятся в конце сезона в Осло.

В декабре, кроме этапа в Эстерсунде, запланированы соревнования в Хохфильцене и Анси.

В январе традиционно состоятся этапы в немецких Оберхофе и Рупольдинге, а также итальянском Антхольце.

В феврале запланирован чемпионат мира в словенской Поклюке. Также в этом месяце пройдёт предолимпийская неделя в Пекине - биатлонисты опробуют комплекс, на котором пройдут гонки Олимпиады-2022.

В марте состоятся два этапа - в Нове-Место и Осло.

Кубок мира по биатлону-2020/21

Этап открытия. Контиолахти (Финляндия)

28 ноября. Индивидуальная гонка (мужчины).

28 ноября. Индивидуальная гонка (женщины).

29 ноября. Спринт (мужчины).

29 ноября. Спринт (женщины).

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

3 декабря. Спринт (мужчины).

3 декабря. Спринт (женщины).

5 декабря. Гонка преследования (мужчины).

5 декабря. Эстафета (женщины).

6 декабря. Эстафета (мужчины).

6 декабря. Гонка преследования (женщины).

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

11 декабря. Спринт (женщины).

11 декабря. Спринт (мужчины).

12 декабря. Эстафета (женщины).

12 декабря. Гонка преследования (мужчины).

13 декабря. Гонка преследования (женщины).

13 декабря. Эстафета (мужчины).

3-й этап. Анси (Франция)

17 декабря. Спринт (мужчины).

18 декабря. Спринт (женщины).

19 декабря. Гонка преследования (мужчины).

19 декабря. Гонка преследования (женщины).

20 декабря. Масс-старт (мужчины).

20 декабря. Масс-старт (женщины).

4-й этап. Оберхоф (Германия)

7 января. Спринт (женщины).

8 января. Спринт (мужчины).

9 января. Гонка преследования (женщины).

9 января. Гонка преследования (мужчины).

10 января. Смешанная эстафета.

10 января. Сингл-микст.

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

13 января. Спринт (мужчины).

14 января. Спринт (женщины).

15 января. Эстафета (мужчины).

16 января. Эстафета (женщины).

17 января. Масс-старт (мужчины).

17 января. Масс-старт (женщины).

6-й этап. Антхольц (Италия)

21 января. Индивидуальная гонка (женщины).

22 января. Индивидуальная гонка (мужчины).

23 января. Масс-старт (женщины).

23 января. Эстафета (мужчины).

24 января. Эстафета (женщины).

24 января. Масс-старт (мужчины).

Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

10 февраля. Смешанная эстафета.

12 февраля. Спринт (мужчины).

13 февраля. Спринт (женщины).

14 февраля. Гонка преследования (мужчины).

14 февраля. Гонка преследования (женщины).

16 февраля. Индивидуальная гонка (женщины).

17 февраля. Индивидуальная гонка (мужчины).

18 февраля. Сингл-микст.

20 февраля. Эстафета (женщины).

20 февраля. Эстафета (мужчины).

21 февраля. Масс-старт (женщины).

21 февраля. Масс-старт (мужчины).

7-й этап. Пекин (Китай)

26 февраля. Эстафета (женщины).

27 февраля. Эстафета (мужчины).

28 февраля. Спринт (женщины).

28 февраля. Спринт (мужчины).

1 марта. – Гонка преследования (женщины).

1 марта. – Гонка преследования (мужчины).

8-й этап. Нове-Место (Чехия)

11 марта. Спринт (мужчины).

12 марта. Спринт (женщины).

13 марта. Гонка преследования (мужчины).

13 марта. Гонка преследования (женщины).

14 марта. Смешанная эстафета.

14 марта. Сингл-микст.

9-й этап. Осло (Норвегия)