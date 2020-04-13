"Барселона" может обанкротиться в результате пандемии

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что клуб находится на грани банкротства. В проблемах команды он обвинил нынешнего главы каталонцев Хосепа Бартомеу.

По словам Фонта, положение клуба было шатким и до пандемии, а из-за пандемии еще больше ухудшилось. Ранее сообщалось о том, что из состава совета директоров вышли шесть человек.

"Модель Бартомеу больше не работает, он пользуется неустойчивой стратегией, по которой продаёт или обменивает игроков в последние дни трансферного рынка, чтобы не нарушить финансовый баланс. При самых худших обстоятельствах "Барселону" может ждать банкротство", — приводит слова Фонта Mundo Deportivo.

Ранее футболисты "Барселоны" согласились пойти на сокращение зарплат. Оклады игроков на время остановки чемпионата будут снижены на 70%.