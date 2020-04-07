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Источник Правда.Ру

Свищев сравнил "покупку" голосов за ЧМ-2018 с делом о выборах Трампа

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев в интервью "Правде.Ру" поделился мнением по поводу обвинений России в подкупе членов ФИФА во время голосования за хозяина ЧМ-2018.

Ранее появилось сообщение о том, что прокуратура в Нью-Йорке опубликовала 69-страничный документ, в котором говорится об обвинениях в адрес двух бывших чиновников ФИФА — Джека Уорнера и Рафаэля Сальгеро. По мнению следствия, эти функционеры получили от России 5 и 1 млн долларов.

"Это старая история"

По словам Свищева, эта история тянется давно, еще с тех пор, когда в 2015 году от своих должностей были отстранены президент ФИФА Зепп Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини.

"Нас же с вами обвиняли и до чемпионата мира. Это старая история, старый скандал, который связан с высшим руководством ФИФА и УЕФА. Поэтому мы уже к этому все привыкли. Они уже давно существуют, как раз последовали громкие отставки после этого. Как раз Блаттера убрали и Платини убрали. То, что здесь связано с Россией, все эти разбирательства начались много лет назад. И американцы тогда начали наезжать не только на чиновников ФИФА, но также на президентов и тех людей, которые имеют голоса, по всему миру. И Южной Америки, и Африки. Это отголоски той старой истории. И, конечно, то, что прокуроры занимаются какой-то работой, ну модно, тогда это было модно, в тренде. Обвиняли Россию, что мы подкупали голоса, что мы и чемпионат мира покупали", — заявил депутат.

Свищев уверен, что все обвинения абсурдны

По его словам, на практике заплатить за голос невозможно.

"Одно можно сказать, что это совершенно абсурдные вещи. Вот эти миллионы долларов, которые я называю, я даже не представляю, кто бы мог их заплатить за проведение на территории России. Я следил внимательно, участвовал как раз в выборной истории. То есть я сам не участвовал, но, по крайней мере, помню, как все это происходило, подготовка к проведению чемпионата мира. Все это помню. Никто никаких денег априори заплатить не мог. Мы все очень хотели чемпионат. Но даже если мы хотели просто заплатить, физически и практически сделать невозможно.

Свищев назвал обвинения со стороны прокуратуры США голословными

Представители Минюста США не назвали ни одного человека, который якобы переводил деньги члену ФИФА Уорнеру.

"Вот эти все транши: кто, откуда, пусть покажут, пусть докажут. Недоказанные и неподкрепленные доказательства — это просто голословные обвинения. Просто остается голословным словоблудством. Когда нам точно скажут, кто из российских олигархов, чиновников, спортивных функционеров эти миллионы кому принес, вот тогда можно разговаривать. И то это должно подтверждено доказательствами", — продолжил Свищев.

Также депутат Госдумы сравнил историю с "покупкой" голосов за ЧМ-2018 с обвинениями в российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Помните, как нас обвиняли, что мы повлияли на выборы американского президента. Болтали-болтали, болтали-болтали, обвиняли Трампа, его каких-то партнеров. Ничего. Отстали от него. Потому что не было ни одного доказательства. То же самое здесь: покричат, повизжат, разбегутся", — подытожил Свищев.

Темы чм-2018 футбол госдума дмитрий свищев
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