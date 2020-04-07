На сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк появилось 69-страничное обвинение в коррупции более 30 лиц. Среди прочего, в отчёте говорится о подкупе двух людей со стороны России при выборах хозяина чемпионата мира-2018.
Прокуроры утверждают, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 млн долларов за голос в пользу России. Сумму чиновник якобы получил в виде 20 траншей с ноября 2010 по апрель 2011 года. Переводы были осуществлены через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
По сведениям прокуроров, Уорнер получил еще некоторую сумму от фирм из США, которые "выполняли работу с целью проведения ЧМ-2018 в России". В 2015 году вице-президента ФИФА отстранили от футбольной деятельности.
Вторым взяточником называется Рафаэль Сальгеро из Гватемалы. Следствие установило, что ему предложили 1 млн долларов за голос, но доказать поступление этой суммы прокуроры не смогли.
Также в обвинительном заключении говорится о подкупе членов ФИФА Катаром, выигравшим право проведения чемпионата мира-2022. По сведениям следствия, деньги за свои голоса получили:
Выборы организаторов турниров прошли 2 декабря 2010 года. На ЧМ-2018 было четыре претендента.
|Страна
|1-й тур
|2-й тур
|Россия
|9
|13
|Испания/Португалия
|7
|7
|Голландия/Бельгия
|4
|2
|Англия
|2
|-
Борьба за ЧМ-2022 была более острой. Хозяина выбрали после четвёртого раунда.
|Страна
|1-й тур
|2-й тур
|3-й тур
|4-й тур
|Катар
|11
|10
|11
|14
|США
|3
|5
|6
|8
|Корея
|4
|5
|5
|-
|Япония
|3
|2
|-
|-
|Австралия
|1
|-
|-
|-
Отметим, США в 2018 году выиграли право проведения ЧМ-2026 совместно с Канадой и Мексикой. Эта заявка в первом туре опередила предложение Марокко.
Пока решили защитить только детей и подростков.