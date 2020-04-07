Минюст США обвинил Россию в покупке голосов при выборах хозяина ЧМ-2018

На сайте прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк появилось 69-страничное обвинение в коррупции более 30 лиц. Среди прочего, в отчёте говорится о подкупе двух людей со стороны России при выборах хозяина чемпионата мира-2018.

Обвинения в адрес России

Прокуроры утверждают, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер получил 5 млн долларов за голос в пользу России. Сумму чиновник якобы получил в виде 20 траншей с ноября 2010 по апрель 2011 года. Переводы были осуществлены через офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.

По сведениям прокуроров, Уорнер получил еще некоторую сумму от фирм из США, которые "выполняли работу с целью проведения ЧМ-2018 в России". В 2015 году вице-президента ФИФА отстранили от футбольной деятельности.

Вторым взяточником называется Рафаэль Сальгеро из Гватемалы. Следствие установило, что ему предложили 1 млн долларов за голос, но доказать поступление этой суммы прокуроры не смогли.

Обвинения в адрес Катара

Также в обвинительном заключении говорится о подкупе членов ФИФА Катаром, выигравшим право проведения чемпионата мира-2022. По сведениям следствия, деньги за свои голоса получили:

Рикардо Тейшейра — президент Бразильской конфедерации футбола;

Николас Леос — президент КОМЕБОЛ;

еще один неназванный участник.

Выборы хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Выборы организаторов турниров прошли 2 декабря 2010 года. На ЧМ-2018 было четыре претендента.

Страна 1-й тур 2-й тур Россия 9 13 Испания/Португалия 7 7 Голландия/Бельгия 4 2 Англия 2 -

Борьба за ЧМ-2022 была более острой. Хозяина выбрали после четвёртого раунда.

Страна 1-й тур 2-й тур 3-й тур 4-й тур Катар 11 10 11 14 США 3 5 6 8 Корея 4 5 5 - Япония 3 2 - - Австралия 1 - - -

Отметим, США в 2018 году выиграли право проведения ЧМ-2026 совместно с Канадой и Мексикой. Эта заявка в первом туре опередила предложение Марокко.