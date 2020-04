Глава UFC Дана Уайт официально объявил о том, что заменой Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 249 станет Джастин Гэтжи. Он выйдет в октагон против Тони Фергюсона.

Этот бой получил статус претендентского. Победитель поединка Фергюсон - Гэтжи встретится с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Вероятно, россиянин сможет провести бой в сентябре.

"You get Gaethje versus Tony; it's the fight that makes sense. It's two of the top guys in the world. Khabib is out, so the winner will face Khabib."@danawhite tells @bokamotoESPN that the #UFC249 main event winner might have to wait "until probably September" to fight Khabib. pic.twitter.com/csYonkd9Gl