Победитель боя Фергюсон - Гэтжи будет драться с Нурмагомедовым

Глава UFC Дана Уайт официально объявил о том, что заменой Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 249 станет Джастин Гэтжи. Он выйдет в октагон против Тони Фергюсона.

Этот бой получил статус претендентского. Победитель поединка Фергюсон - Гэтжи встретится с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Вероятно, россиянин сможет провести бой в сентябре.

"Вы получите бой Фергюсона против Гэтжи, этот поединок имеет смысл. Это двое лучших парней в мире, а победитель встретится с Хабибом. Победителю боя, вероятно, придется подождать до сентября, чтобы сразиться с Нурмагомедовым", - заявил Уайт в интервью ESPN.

"You get Gaethje versus Tony; it's the fight that makes sense. It's two of the top guys in the world. Khabib is out, so the winner will face Khabib."@danawhite tells @bokamotoESPN that the #UFC249 main event winner might have to wait "until probably September" to fight Khabib. pic.twitter.com/csYonkd9Gl — ESPN MMA (@espnmma) April 7, 2020

Ранее был отменён бой Фергюсона против Нурмагомедова. Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ россиянин не смог вылететь в США.

Где состоится бой Фергюсон - Гэтжи?

Из-за пандемии коронавируса UFC не может провести турнир в Нью-Йорке. Уайт пообещал провести бои 18 апреля. Для мероприятия будет арендован частный остров.