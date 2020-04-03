Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию

Российский футболист "Монако" Александр Головин находится в Калтане Кемеровской области. Игрок после возвращения в Россию проходит двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил первый тренер игрока Александр Плясунов.

"С Сашей я ещё не общался, но знаю одно — он сейчас в Калтане. Находится на обязательном двухнедельном карантине после прилёта из Монако", — приводит "Чемпионат" слова Плясунова.

Александр Головин

Футболист подписал контракт с "Монако" летом 2018 года. В составе команды он провёл 65 игр, в которых забил 7 голов.

В марте чемпионат Франции по футболу был остановлен из-за пандемии коронавируса. В Лиге 1 считают, что не смогут возобновить матчи даже в июне.

За сборную России Головин отыграл 33 матча, в которых забил 5 голов.