Агент объяснил, как кокаин попал в организм хоккеиста Дьякова

Российский хоккеист Кирилл Дьяков в ноябре 2019 года сдал положительную пробу на кокаин. Международная федерация хоккея (IHHF) дисквалифицировала игрока на 15 месяцев, до 2 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба организации.

Проба у защитника "Адмирала" была взята после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". В декабре Дьяков расторг контракт с клубом из Владивостока.

Откуда взялся кокаин?

По словам Александра Черных, агента хоккеиста, кокаин попал в организм непреднамеренно.

"Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть", - заявил Черных в комментарии "РИА Новости".

Кирилл Дьяков в КХЛ

Дьяков в КХЛ выступал за шесть команд:

"Югра";

"Торпедо";

"Лада";

"Нефтехимик";

"Металлург" Нк;

"Адмирал".

Всего в КХЛ провёл 281 игру, в которых набрал 46 очков (6 шайб+40 передач).