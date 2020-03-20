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Сенегалец из "Карпат" поблагодарил смартфон за то, что "не москаль"

Спорт » Командные виды » Футбол

Сенегальский футболист "Карпат" Матар Дией за день стал известен на всю Украину. Для этого игроку не нужно было совершать какой-либо подвиг на поле. Он в Instagram опубликовал результат определения национальности по версии приложения Gradient и подписал снимок на украинском языке так:

"Спасибо тебе Боже, что я не москаль".

Приложение выдало сенегальцу такие результаты:

  • 61% — украинец;
  • 35% — африканец;
  • 3% — норвежец;
  • 1% — швед.

Матар Дийе

22-летний Дийе с 2014 года выступал в четвёртом дивизионе чемпионата Италии.

В 2019 году футболист переехал на Украину, подписав контракт с донецким "Олимпиком". За эту команду отыграл 23 матча, в которых забил 8 мячей.

В январе 2020 года он на правах аренды перешёл в "Карпаты", где на данный момент не провёл ни одной игры.

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