Сенегальский футболист "Карпат" Матар Дией за день стал известен на всю Украину. Для этого игроку не нужно было совершать какой-либо подвиг на поле. Он в Instagram опубликовал результат определения национальности по версии приложения Gradient и подписал снимок на украинском языке так:
"Спасибо тебе Боже, что я не москаль".
Приложение выдало сенегальцу такие результаты:
22-летний Дийе с 2014 года выступал в четвёртом дивизионе чемпионата Италии.
В 2019 году футболист переехал на Украину, подписав контракт с донецким "Олимпиком". За эту команду отыграл 23 матча, в которых забил 8 мячей.
В январе 2020 года он на правах аренды перешёл в "Карпаты", где на данный момент не провёл ни одной игры.
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