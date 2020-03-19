Российские синхронистки в Instagram опубликовали видео в поддержку группы Little Big после отмены "Евровидения". Девушки сняли пародию на клип песни "Uno", которую питерский коллектив должен был представить в Роттердаме.
Участие в съемках приняли:
"Несмотря на отмену "Евровидения" в этом году мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню "Uno", с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие", — написали девушки в Instagram.
Группа Little Big была фаворитом "Евровидения-2020". Клип на песню "Uno" за несколько дней набрал 35 млн просмотров на YouTube.
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