Синхронистки России поддержали Little Big после отмены "Евровидения"

Российские синхронистки в Instagram опубликовали видео в поддержку группы Little Big после отмены "Евровидения". Девушки сняли пародию на клип песни "Uno", которую питерский коллектив должен был представить в Роттердаме.

Участие в съемках приняли:

Алла Шишкина;

Марина Голядкина;

Мария Шурочкина;

Влада Чигирева;

Александра Пацкевич;

Вероника Калинина.

"Несмотря на отмену "Евровидения" в этом году мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню "Uno", с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие", — написали девушки в Instagram.

Отмена "Евровидения"

Группа Little Big была фаворитом "Евровидения-2020". Клип на песню "Uno" за несколько дней набрал 35 млн просмотров на YouTube.

Организаторы конкурса отменили "Евровидение" из-за пандемии коронавируса COVID-19.