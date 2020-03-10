В конном спорте США разгорелся масштабный допинговый скандал

Прокуратура США открыла дело против 27 человек из-за участия в допинговых махинациях в конном спорте. Следователи назвали схему "самым масштабным преследованием за допинг у скаковых лошадей".

Одним из обвиняемых оказался известный тренер Джейсон Сервис. По сведениям прокуроров, он организовал схему введения допинга лошадям с 2018 по февраль 2020 года, сообщает New York Times.

Расследование продолжается, но прокуратура Нью-Йорка уже заявила, что организаторы действовали не из любви к спорту, а только ради денег.

Заявление USADA

Антидопинговое агентство США (USADA) выступило с заявлением, в котором осудило действия организаторов схемы. Также он предложил создать независимый орган, который мог бы контролировать содержание допинга у лошадей.