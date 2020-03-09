ЦСКА за 11 сезонов набрал в Ростове 7 очков из 33-х

ЦСКА за последние 11 сезонов одержал только одну победу над "Ростовом" на поле донской команды. Произошло это два года назад, когда команда Виктора Гончаренко победила футболистов Валерия Карпина со счётом 2:1.

Также с того момента, когда "Ростов" вернулся в высший дивизион чемпионата, было зафиксирована четыре ничьи - 1:1, 0:0, 1:1, 0:0. Таким образом, армейцы набрали на поле ростовчан всего 7 очков из 33-х возможных.

Шесть побед в матчах ЦСКА одержал "Ростов" - 1:0, 1:0, 3:0, 2:0, 2:0, 3:2. Сегодня победу донской команде принёс дебютант Павел Мамаев.