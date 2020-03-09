Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Заявка осталась без изменений по сравнению с соревнованиями в Нове-Место, сообщает ТАСС.

В состав команды включены Александр Логинов и Светлана Миронова. Спортсмены пропустили масс-старт в Нове-Место по болезни. Решение об их участии в гонках будет принять непосредственно в Финляндии.

Состав сборной России по биатлону на этап в Контиолахти

Мужчины:

  • Александр Логинов.
  • Матвей Елисеев.
  • Евгений Гараничев.
  • Эдуард Латыпов.
  • Карим Халили.
  • Никита Поршнев.

Женщины:

  • Екатерина Юрлова.
  • Лариса Куклина.
  • Ирина Старых.
  • Кристина Резцова.
  • Светлана Миронова.
  • Ульяна Кайшева.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Этап в Контиолахти стартует мужским спринтом 12 марта. Также в программе запланированы гонка преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.

  • 12 марта, 19.30. Спринт (мужчины).
  • 13 марта, 19.30. Спринт (женщины).
  • 14 марта, 15.45. Гонка преследования (мужчины).
  • 14 марта, 17.45. Гонка преследования (женщины).
  • 15 марта, 15.15. Сингл-микст.
  • 15 марта, 17.15. Смешанная эстафета.
Темы биатлон кубок мира по биатлону
Новости Все >
WSJ: Саудовская Аравия снизила цены на нефть для давления на Россию
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником
В Норвегии в растаявшем леднике обнаружили 1500-летнюю стрелу викингов
Американцам не рекомендуют путешествовать на лайнерах
Две противолодочные группы на Камчатке будут искать подлодки врагов
Среди политологов ходит слух, что Янукович - внук Брежнева
Надежда Бабкина призналась в пластических операциях
Румыния закрыла авиасообщение с Италией из-за коронавируса
Российские путешественники заинтересовались паровозными турами
Больше килограмма героина пытались продать в Красноярске
Последние материалы
Среди политологов ходит слух, что Янукович - внук Брежнева
Надежда Бабкина призналась в пластических операциях
Российские путешественники заинтересовались паровозными турами
Румыния закрыла авиасообщение с Италией из-за коронавируса
Больше килограмма героина пытались продать в Красноярске
Минфин сделал заявление по курсу рубля и ценам на нефть
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Северная Корея вывезла со своей территории иностранцев
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Рубль резко подешевел после новостей о снижении цен на нефть
Популярное
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.

Зеленский выдвинул России ультиматум
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир. Новости мира
Захарова о заявлении Зеленского: "Вырви шнур, выдави стекло"
Соломон Соловьев Как украсть формулу атомной бомбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Среди политологов ходит слух, что Янукович - внук Брежнева
Польза и вред протеиновых коктейлей
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Зеленский выдвинул России ультиматум
Чтобы выиграть мировую войну, России нужно воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Налоговая нашла тысячи "подработчиков" в WhatsApp и Telegram-чатах
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ