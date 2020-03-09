Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Заявка осталась без изменений по сравнению с соревнованиями в Нове-Место, сообщает ТАСС.
В состав команды включены Александр Логинов и Светлана Миронова. Спортсмены пропустили масс-старт в Нове-Место по болезни. Решение об их участии в гонках будет принять непосредственно в Финляндии.
Мужчины:
Женщины:
Этап в Контиолахти стартует мужским спринтом 12 марта. Также в программе запланированы гонка преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.
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