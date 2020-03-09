Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Заявка осталась без изменений по сравнению с соревнованиями в Нове-Место, сообщает ТАСС.

В состав команды включены Александр Логинов и Светлана Миронова. Спортсмены пропустили масс-старт в Нове-Место по болезни. Решение об их участии в гонках будет принять непосредственно в Финляндии.

Состав сборной России по биатлону на этап в Контиолахти

Мужчины:

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Евгений Гараничев.

Эдуард Латыпов.

Карим Халили.

Никита Поршнев.

Женщины:

Екатерина Юрлова.

Лариса Куклина.

Ирина Старых.

Кристина Резцова.

Светлана Миронова.

Ульяна Кайшева.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Этап в Контиолахти стартует мужским спринтом 12 марта. Также в программе запланированы гонка преследования, сингл-микст и смешанная эстафета.