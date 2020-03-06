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Источник Правда.Ру

Захарова рассказала о ходе расследования дела Логинова в Италии

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что полиция Италии не нашла улик при обыске биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве. Вместе с тем следственные действия ещё продолжаются.

Обыск в номере Логинова был произведён в 6 утра 22 февраля, в день эстафетной гонки на ЧМ. Полиция отреагировала на обращение антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек. Поводом для заявления стало нахождение личного тренера биатлониста Александра Касперовича на ЧМ под чужой аккредитацией, а также допинговое прошлое спортсмена.

"Представители итальянского корпуса карабинеров в беседе с нашими дипломатами подтвердили, что по результатам оперативных мероприятий явных улик в отношении российского атлета не обнаружено. В связи с тем, что предварительное расследование в отношении наших спортсменов на территории Италии продолжается, мы призываем итальянские власти к неукоснительному соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной", — приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

Отметим, позже выяснилось, что представитель IBU узнала об украинской аккредитации Касперовича после слов Александра Тихонова в интервью 17 февраля.

Темы биатлон александр логинов чемпионат мира по биатлону
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